Schertz-Cibolo-Universal City ISD will not enforce Metro Health's mask mandate, officials say

The mandate, which orders all Bexar County school students, employees and visitors to wear a mask, including for those fully vaccinated, is something the district says was given with "no advanced notice."

Out of the 17 campuses, 15 schools are in Guadalupe County and two -- Ray Corbett Junior High and Rose Garden Elementary -- are in Bexar County. However, each campus will not enforce masks.

"SCUC ISD’s central administration building is in Guadalupe County. Guadalupe County is not under the TRO [temporary restraining order] that was granted on Tuesday, and it is our belief that all SCUC ISD facilities must follow the Governor’s Executive Order prohibiting schools from mandating face coverings."

"Therefore, at this time all SCUC ISD schools and facilities will continue to follow Executive Order GA-38 and will not mandate masks for students, staff or visitors."

Dear SCUC Parent/Guardian:

Late Tuesday afternoon, and with no advanced notice, SCUC ISD received word that a temporary restraining order (TRO) was granted that blocked Governor Greg Abbott’s Executive Order GA-38 (link) which prohibited Texas school districts from mandating mask wearing.

Shortly after the TRO was granted, Dr. Junda Woo, Bexar County Health Authority, issued this health directive (link) mandating the wearing of masks in Bexar County public schools, saying in part, that “schools shall follow the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommendations for universal indoor masking and require all students (age 2 and older), staff, teachers, and visitors to K-12 schools, regardless of vaccination status, to wear a face mask indoors.”

While this appears to be straightforward, for the handful of school districts like SCUC ISD with a few schools in Bexar County but a majority of schools and their central administration in an adjacent county, it is not so clear cut.

Districts with Schools in Multiple Counties

Late Tuesday afternoon and into the evening, our administration consulted with our district’s legal counsel regarding our particular situation. Of our 17 campuses, 15 schools are in Guadalupe County and two (Ray Corbett Junior High and Rose Garden Elementary) are in Bexar County. Our central administration building is in Guadalupe County.

In 2020, Texas Attorney General Ken Paxton directly addressed situations where school districts were in multiple counties with conflicting health orders. His opinion letter stated that multi-county school districts should follow the health orders from the county in which the central administration building is located.

SCUC ISD’s central administration building is in Guadalupe County. Guadalupe County is not under the TRO that was granted on Tuesday, and it is our belief that all SCUC ISD facilities must follow the Governor’s Executive Order prohibiting schools from mandating face coverings.

Therefore, at this time all SCUC ISD schools and facilities will continue to follow Executive Order GA-38 and will not mandate masks for students, staff or visitors.

Next Steps in the Legal Process

Civil District Court Judge Antonia Arteaga’s Temporary Restraining Order is only through Monday (8/16/21) at which time she will hold a hearing to decide if the injunction stays in place for the foreseeable future. What we are hearing is that whichever side loses Monday’s injunction hearing will seek to appeal as rapidly as possible through the court of appeals and possibly to the Texas Supreme Court. This could take up to a month to play out.

Moving Forward

At this time, it is our district’s intent to keep our health and safety protocols consistent across our 17 campuses and throughout this legal process. Please know that we are constantly monitoring this evolving situation and will adjust as necessary based on new information. We ask for your continued patience and understanding as our district continues to adapt to the changing health and legal landscape.

SCUC ISD continues to encourage unvaccinated individuals and others with personal or family health concerns to wear masks when indoors and six feet of distance cannot be maintained. Also, since no vaccine is currently available for individuals under 12 years of age, SCUC ISD recommends that individuals in classrooms where students are 11 years old or younger wear face coverings while indoors and six feet of separation cannot be maintained.

SCUC ISD will communicate the extent of any infections in SCUC ISD, including three processes we began last year.

COVID-19 Dashboard - SCUC ISD will continue to share daily with the public the number of test-confirmed student and staff COVID-19 cases on each campus.

- SCUC ISD will continue to share daily with the public the number of test-confirmed student and staff COVID-19 cases on each campus. Letters to Parents - Any time a student or staff member on your child’s campus is identified as a test-confirmed COVID-19 positive case, the principal will email a letter to the parents of all students.

- Any time a student or staff member on your child’s campus is identified as a test-confirmed COVID-19 positive case, the principal will email a letter to the parents of all students. Contact Tracing - When notified of a COVID-19 positive case on campus, SCUC ISD staff will continue contact tracing and will notify the parents of all students who were determined to be in close contact with the COVID-19 positive individual.

SCUC ISD is continuing our expanded cleaning protocols for classrooms, restrooms, and common areas. These include wipe downs of high touch surfaces in the school and deep electrostatic cleaning in rooms where a test-confirmed student or staff member was present.

We will continue the education and practice of proper handwashing and employ hand sanitizer all throughout our facilities. Classroom cleaning products will be available for wipe downs between use. Masks will be available at schools for students, staff and visitors who want them and do not have them.

Getting this information less than 48 hours before classes begin is extremely stressful for all of us, parents and staff members alike. All of us in SCUC ISD are working extremely hard to have a safe and healthy start to the school year. Please continue to work with us as we make the best decisions under our changing circumstances.

Respectfully,

Clark C. Ealy, Ph.D.

Superintendent of Schools

They also created a Spanish version:

Estimado padre / tutor de SCUC:

A última hora de la tarde del martes, y sin previo aviso, SCUC ISD recibió la noticia de que se otorgó una orden de restricción temporal (TRO) que bloqueó la Orden Ejecutiva GA-38 del Gobernador Greg Abbott (enlace) que prohibía a los distritos escolares de Texas exigir el uso de máscaras.

Poco después de que se concediera la TRO, el Dr. Junda Woo, Autoridad de Salud del Condado de Bexar, emitió esta directiva de salud (enlace) que ordena el uso de máscaras en las escuelas públicas del Condado de Bexar, diciendo en parte, que “las escuelas deben seguir los Centros para el Control de Enfermedades y Las recomendaciones de prevención (CDC) para el enmascaramiento interior universal y requieren que todos los estudiantes (de 2 años en adelante), el personal, los maestros y los visitantes de las escuelas K-12, independientemente del estado de vacunación, usen una mascarilla en el interior ".

Si bien esto parece ser sencillo, para un puñado de distritos escolares como SCUC ISD con algunas escuelas en el condado de Bexar pero la mayoría de las escuelas y su administración central en un condado adyacente, no es tan claro.

Distritos con escuelas en varios condados

A última hora de la tarde del martes y hasta la noche, nuestra administración consultó con el asesor legal de nuestro distrito sobre nuestra situación particular. De nuestros 17 campus, 15 escuelas están en el condado de Guadalupe y dos (Ray Corbett Junior High y Rose Garden Elementary) están en el condado de Bexar. Nuestro edificio de administración central está en el condado de Guadalupe.

En 2020, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, abordó directamente situaciones en las que los distritos escolares se encontraban en varios condados con órdenes de salud en conflicto. Su carta de opinión indicó que los distritos escolares de varios condados deben seguir las órdenes de salud del condado en el que se encuentra el edificio de la administración central.

El edificio de administración central de SCUC ISD se encuentra en el condado de Guadalupe. El condado de Guadalupe no está bajo la TRO que se otorgó el martes, y creemos que todas las instalaciones de SCUC ISD deben seguir la Orden Ejecutiva del Gobernador que prohíbe a las escuelas exigir que se cubran la cara.

Por lo tanto, en este momento todas las escuelas e instalaciones de SCUC ISD continuarán siguiendo la Orden Ejecutiva GA-38 y no exigirán máscaras para los estudiantes, el personal o los visitantes.

Próximos pasos en el proceso legal

La orden de restricción temporal de la jueza del Tribunal de Distrito Civil Antonia Arteaga es solo hasta el lunes (16/8/21), momento en el que llevará a cabo una audiencia para decidir si la orden judicial se mantiene vigente en el futuro previsible. Lo que estamos escuchando es que cualquier parte que pierda la audiencia de orden judicial del lunes buscará apelar lo más rápido posible a través de la corte de apelaciones y posiblemente ante la Corte Suprema de Texas. Esto podría tardar hasta un mes en desarrollarse.

Avanzando

En este momento, es la intención de nuestro distrito mantener nuestros protocolos de salud y seguridad consistentes en nuestros 17 campus y durante este proceso legal. Tenga en cuenta que estamos monitoreando constantemente esta situación en evolución y haremos los ajustes necesarios en función de la nueva información. Les pedimos su paciencia y comprensión continuas mientras nuestro distrito continúa adaptándose al cambiante panorama legal y de salud.

SCUC ISD continúa alentando a las personas no vacunadas y a otras personas con problemas de salud personales o familiares a que usen máscaras cuando estén adentro y no se puedan mantener seis pies de distancia. Además, dado que actualmente no hay ninguna vacuna disponible para personas menores de 12 años, SCUC ISD recomienda que las personas en los salones de clases donde los estudiantes tienen 11 años o menos usen cubiertas para la cara mientras están en el interior y no se puede mantener una separación de seis pies.

SCUC ISD comunicará el alcance de cualquier infección en SCUC ISD, incluidos tres procesos que comenzamos el año pasado.

Panel de control de COVID-19: SCUC ISD continuará compartiendo diariamente con el público la cantidad de casos de COVID-19 de estudiantes y personal confirmados por pruebas en cada campus.

SCUC ISD continuará compartiendo diariamente con el público la cantidad de casos de COVID-19 de estudiantes y personal confirmados por pruebas en cada campus. Cartas a los padres : cada vez que un estudiante o miembro del personal en el campus de su hijo sea identificado como un caso positivo de COVID-19 confirmado por prueba, el director enviará una carta a los padres de todos los estudiantes por correo electrónico.

: cada vez que un estudiante o miembro del personal en el campus de su hijo sea identificado como un caso positivo de COVID-19 confirmado por prueba, el director enviará una carta a los padres de todos los estudiantes por correo electrónico. Seguimiento de contactos: cuando se les notifique de un caso positivo de COVID-19 en el campus, el personal de SCUC ISD continuará con el seguimiento de contactos y notificará a los padres de todos los estudiantes que se determinó que estaban en contacto cercano con la persona positiva de COVID-19.

SCUC ISD continúa con nuestros protocolos de limpieza ampliados para aulas, baños y áreas comunes. Estos incluyen limpiezas de superficies de alto contacto en la escuela y limpieza electrostática profunda en las habitaciones donde estuvo presente un estudiante o miembro del personal confirmado por la prueba.

Continuaremos la educación y la práctica del lavado de manos adecuado y emplearemos desinfectante de manos en todas nuestras instalaciones. Los productos de limpieza del aula estarán disponibles para limpiar entre usos. Las máscaras estarán disponibles en las escuelas para los estudiantes, el personal y los visitantes que las deseen y no las tengan.

Obtener esta información menos de 48 horas antes de que comiencen las clases es extremadamente estresante para todos nosotros, padres y miembros del personal por igual. Todos nosotros en SCUC ISD estamos trabajando muy duro para tener un comienzo del año escolar seguro y saludable. Continúe trabajando con nosotros mientras tomamos las mejores decisiones en nuestras circunstancias cambiantes.

Respetuosamente,

Clark C. Ealy, Ph.D.