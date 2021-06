FIESTA BEST BETS: Here's your day-by-day guide to San Antonio's biggest party!

Check out our calendar to find out when this year's scaled-back Fiesta events will be held.

SAN ANTONIO — We've waited a LONG time for it, but FIESTA finally has returned to San Antonio!

It won't look the same as in past years due to the pandemic, but many of your favorite events are returning for a special June appearance.

Here's a quick look at the daily calendar, including times and locations:

THURSDAY, JUNE 17, 2021

8 AM - 1 PM: The First Tee Invitational, Canyon Springs Golf Club, 24405 Wilderness Oak

4 PM - 10 PM: Fiesta Fiesta at Hemisfair, Hemisfair, 434 S. Alamo St.

5 PM - 9 PM: Taste of the Republic, Marriott Plaza San Antonio, 555 S. Alamo St.

FRIDAY, JUNE 18, 2021

10 AM - 12 AM: Fiesta de los Reyes at Market Square, Market Square, 514 W. Commerce St.

5:30 PM - 7 PM: Crown the King! Public Crowning of El Rey Feo, Main Plaza, 115 N. Main Plaza

7 PM - 12 AM: Rey Feo Crown Celebration and Reception, Henry B. Gonzalez Convention Center, 900 E. Market Square

SATURDAY, JUNE 19, 2021

7 AM - 1 PM: Fiesta Especial Inclusion 5K & Parade, City of Windcrest City Hall, 8601 Midcrown

8 AM - 5 PM: Fiesta Castle Hills, Castle Hills Commons, 209 Lemonwood

8 AM - 8 PM: Fiesta Women's & Co-Ed Soccer Tournament, Schertz Soccer Complex, 75 Maske Road

10 AM - 2 PM: Mission Reach Flotilla Fiesta, Mission County Park Trailhead, 841 VFW Blvd.

10 AM - 2 PM: Viva Botanica, San Antonio Botanical Garden, 555 Funston Place

10 AM - 6 PM: Fiesta de los Niños, Port San Antonio, 200 Goodrich

10 AM - 1 AM: Fiesta de los Reyes at Market Square, Market Square, 514 W. Commerce St.

12 PM - 11 PM: Chaparral Music & Heritage Festival, Hemisfair, 434 S. Alamo St.

12 PM - 1:30 PM: This Hallowed Ground: Alamo Plaza Historical Walking Tour, Alamo Plaza, 300 Alamo Plaza

12 PM - 4 PM: Fiesta Kings Cup Polo Party, Olmos Basin Park, 500 Devine Road

5 PM - 10 PM: Chanclas y Cervezas, The Greenline, 2532 Sidney Brooks

6 PM - 7:30 PM: Investiture of King Antonio, Alamo Plaza, 300 Alamo Plaza

7 PM - 11 PM: Midnight in the Garden of Good and Evil, San Antonio Botanical Garden, 555 Funston Place

SUNDAY, JUNE 20, 2021

8 AM - 12 PM: Fiesta Run to Remember, Wheatley Heights Sports Complex, 200 Noblewood Drive

8 AM - 3 PM: Fiesta Wildflower Ride, Rolling Oaks Mall, 6909 N. Loop 1604 E.

8 AM - 8 PM: Fiesta Women's & Co-Ed Soccer Tournament, Schertz Soccer Complex, 75 Maske Road

10 AM - 12 AM: Fiesta de los Reyes at Market Square, Market Square, 514 W. Commerce St.

3 PM - 5:30 PM: A Day in Old Mexico & Charreada, Rancho del Charro, 6126 Padre Drive

MONDAY, JUNE 21, 2021

10 AM - 12 AM: Fiesta de los Reyes at Market Square, Market Square, 514 W. Commerce St.

7 PM - 9 PM: Texas Cavaliers River Parade, San Antonio River Walk, San Antonio River Walk

TUESDAY, JUNE 22, 2021

8 AM - 1 PM: The First Tee Invitational, Canyon Springs Golf Club, 24405 Wilderness Oak

10 AM - 12 AM: Fiesta de los Reyes at Market Square, Market Square, 514 W. Commerce St.

3 PM - 5 PM: Fiesta Tech Trek, SA Chamber of Commerce, Houston Street corridor

5:30 PM - 10:30 PM: NIOSA (A Night in Old San Antonio), La Villita, 418 La Villita St.

7:30 PM - 9:30 PM: Ford Mariachi Festival, San Antonio River Walk, 602 E. Commerce St.

WEDNESDAY, JUNE 23, 2021

10 AM - 12 AM: Fiesta de los Reyes at Market Square, Market Square, 514 W. Commerce St.

5 PM - 12 AM: Fiesta Gartenfest, Beethoven Halle and Garden, 422 Pereida St.

5:30 PM - 10:30 PM: NIOSA (A Night in Old San Antonio), La Villita, 418 La Villita St.

7:30 PM - 9:30 PM: Ford Mariachi Festival, San Antonio River Walk, 602 E. Commerce St.

THURSDAY, JUNE 24, 2021

8 AM - 10 AM: Show Me Your Mask, Palo Alto College, 1400 W. Villaret Blvd.

10 AM - 12 AM: Fiesta de los Reyes at Market Square, Market Square, 514 W. Commerce St.

12 PM - 12 AM: 10th Street River Festival, VFW Post 76, 10 10th St.

5 PM - 12 AM: Fiesta Gartenfest, Beethoven Halle and Garden, 422 Pereida St.

5:30 PM - 10:30 PM: NIOSA (A Night in Old San Antonio), La Villita, 418 La Villita St.

7:30 PM - 9:30 PM: Ford Mariachi Festival, San Antonio River Walk, 602 E. Commerce St.

FRIDAY, JUNE 25, 2021

10 AM - 12 AM: Fiesta de los Reyes at Market Square, Market Square, 514 W. Commerce St.

12 PM - 12 AM: 10th Street River Festival, VFW Post 76, 10 10th St.

5 PM - 12 AM: Fiesta Gartenfest, Beethoven Halle and Garden, 422 Pereida St.

5 PM - 10 PM: Fredstock Music Fest, Virtual Event, Virtual Event

5:30 PM - 10:30 PM: NIOSA (A Night in Old San Antonio), La Villita, 418 La Villita St.

SATURDAY, JUNE 26, 2021

All Day: Fiesta de los Spurs Run, Virtual Event, Virtual Event

8 AM - 11 AM: Circle for Life Motor Rally, Javelina Harley-Davidson, 29078 I-10 Frontage Road

9 AM - 12 PM: United Way Kids Festival, Lincoln Park (drive-thru event), 2915 E. Commerce St.

10 AM - 5 PM: Festival de Animales, San Antonio Zoo, 3903 N. St. Mary's St.

10 AM - 1 AM: Fiesta de los Reyes at Market Square, Market Square, 514 W. Commerce St.

11 AM - 4 PM: Celebrations of Traditions Pow Wow, Mission County Park, 6030 Padre Drive

12 PM - 12 AM: 10th Street River Festival, VFW Post 76, 10 10th St.

SUNDAY, JUNE 27, 2021

10 AM - 5 PM: Festival de Animales, San Antonio Zoo, 3903 N. St. Mary's St.

10 AM - 1 AM: Fiesta de los Reyes at Market Square, Market Square, 514 W. Commerce St.