Turn around, don't drown: See road closures

SAN ANTONIO - A Flash Flood Warning is in effect for Bexar County until 10:15 a.m.

See road closures below.

•Alamo Heights Devine Road

•Antonio Drive @ Los Reyes

•Babcock Road between Callaghan Louis Pasteur

•Baxtershire @ Culebra Creek

•Beverly Hills @ Culebra Creek

• Bitters Road

• Blakely Drive

• Cave Lane

• Contour Drive

• Copper Hill Drive

• Danville

•Doheny @ Culebra Creek

• Dreamland

• EG Paso Del Norte, Status 1

• Encino Grande Street, Status 1

• Encino Park Road

• Gass Road South of Culebra Road

• George Road

•Gibbs Sprawl Road

• Hollyhock

• Ira Lee

• Leslie Road

• LockhillRoad

• Maltsberger Lane

• McCullough Avenue / Barbara drive

• Mission Parkway

• O Conner N.

• Old Blanco Road

• Old Corpus Christi

• Old Grissom

• OP Shabel

• Old Valley Hi

• Parkway Drive

• Parrigin between Indian Trail & Mesquite Flat

• Rio Seco

• Rodriguez

• S. Hausman Rd

• Schertz Road

• Southwell Road

• Stahl Rd

• Vance Jackson @ Orsinger

• Vandiver Road

• Wickwilde @ Culebra Creek

